Lavori di adeguamento antincendio nella primaria e nella secondaria “Ferrante Gonzaga” di Guastalla

Sono stati affidati i lavori per l’adeguamento antincendio nel polo scolastico “Ferrante Gonzaga” del capoluogo, presso la scuola primaria e la secondaria di primo grado. L’impresa che eseguirà gli interventi ha iniziato con le opere di accantieramento nel cortile della primaria per poter cominciare i lavori il 1 luglio, a fine attività scolastica, come concordato con la dirigenza, e terminarli prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. I lavori interesseranno prioritariamente la parte impiantistica e saranno propedeutici al rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) dei due plessi scolastici.

Già durante le festività pasquali l’ufficio tecnico comunale aveva svolto sopralluoghi al fine di organizzare il cantiere. Successivamente, lo steso ufficio, insieme all’assessore ai lavori pubblici Chiara Lanzoni, aveva pianificato un incontro operativo con l’Istituto per informare in modo puntuale in merito ai lavori previsti.

LAVORI IN CORSO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI GUASTALLA

Cantiere aperto presso la scuola dell’infanzia Arcobaleno, in via Papa Giovanni XXIII a Guastalla. Questa settimana sono iniziati i lavori della seconda e ultima parte di un progetto generale che mira a risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni della scuola e a preservarne le componenti strutturali nonché gli ambienti interni. Le risorse stanziate per questi lavori di manutenzione straordinaria, iniziati nell’estate 2024 per un primo stralcio e in fase di completamento in questa estate 2025, ammontano a circa 310.000 €.

L’Amministrazione comunale e l’Azienda Servizi Bassa Reggiana hanno inviato una lettera a tutte le famiglie dei bambini e delle bambine iscritti al servizio scolastico estivo per informarli di questi lavori e rassicurarli sul fatto che, durante le attività di cantiere, la struttura sarà perfettamente fruibile e tutte le sezioni e gli ambienti interni verranno messi a disposizione del servizio.

In particolare, alcune porzioni del giardino esterno, in specifiche giornate, verranno compartimentate e recintate in modo da escludere la promiscuità di utilizzo tra operai e bambini. L’accesso al cantiere avverrà dall’ingresso di servizio e non ostacolerà in alcun modo l’ingresso principale e gli orari e le tipologie di lavorazione da effettuarsi verranno gestite dalla Direzione Lavori in piena sinergia con il personale educativo e il Responsabile della sicurezza della Azienda Servizi Bassa Reggiana, in modo da rendere pienamente compatibili le attività di cantiere con le attività della scuola.

I lavori in corso saranno terminati alla fine del mese di luglio 2025.