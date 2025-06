Incidente stradale con feriti a Casalgrande

Poco prima dell’1:30 di oggi, i Carabinieri della Stazione di Albinea sono intervenuti su richiesta dell’operatore 112 in via Statale a Casalgrande, all’altezza del civico 39, per un incidente stradale con feriti. Sul posto i militari hanno accertato che, per cause in corso di accertamento, si erano scontrate due autovetture: un’Audi Q3 condotta da un 50enne residente a Sassuolo e una Toyota Yaris condotta da un 35enne di Scandiano. I conducenti e i rispettivi passeggeri sono stati trasportati in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.