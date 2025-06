In quindicimila a Castelfranco Emilia per lo Slide Festival

Quindicimila persone in quattro giorni: si è conclusa con un successo che supera ogni più rosea aspettativa l’edizione 2025 – la sedicesima – dello Slide Festival, la kermesse musicale che ha animato Castelfranco Emilia dal 12 al 15 giugno. Il Parco Ca’ Ranuzza si è trasformato in un grande spazio di aggregazione con musica, sport, street food e socialità.

Tra gli artisti saliti sul palco, nomi di calibro internazionale come Angemi, Goodboys, Kiara, Paolo Noise, Roberto Surace, Samuele Sartini e tanti altri. Grande entusiasmo anche per le attività extra musica, tra cui il calcetto saponato e la Color Run di Avis nella mattinata di domenica: una camminata all’insegna del colore e della solidarietà, che ha visto la partecipazione di quasi quattrocento di persone. Il festival è stato promosso dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’associazione Slide Down Week, composta da giovani del territorio che ogni anno danno forma, energia e contenuti a un evento ormai simbolo della partecipazione attiva e del protagonismo giovanile.

«Lo Slide Festival è uno degli esempi più belli di come la partecipazione giovanile possa generare eventi di grande valore per tutto il territorio – ha dichiarato Silvia Cantoni, assessore con delega a CFE 365 –. Non si tratta solo di musica e intrattenimento: è un’esperienza collettiva costruita dal basso, con passione, competenza e spirito di squadra. Un grande ringraziamento all’associazione Slide Down Week con la quale, da tempo, collaboriamo per rendere possibile uno degli appuntamenti di punta della nostra programmazione estiva. Ricordo anche che nei prossimi mesi sono tante le iniziative estive; il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Castelfranco Emilia».

«È stata una edizione memorabile, per la quale ci teniamo a ringraziare il Comune di Castelfranco Emilia e i principali sponsor: Ferrutensile, Metalsider2, Cantina del Frignano, Magni, Negrini, Studio Nicoli, Blackout, Atlantic Fluid Tech, Lgi, Pentabevande, Salatiello, Gracom, Farmacia Castello, Espi, Fas, Pubblisav, Rt Costruzioni e F.lli Clo Srl. Infine, ci tengo a ringraziare particolarmente tutti i ragazzi e le ragazze che hanno offerto il loro tempo per costruire e realizzare una manifestazione come lo Slide Festival», aggiunge Andrea Magnani, presidente dell’associazione Slide Down Week.