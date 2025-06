Il Circolo PD Ermanno Gorrieri di Sassuolo, circa la gestione dell’emergenza meteorologica del 16 giugno

“Il Partito Democratico di Sassuolo esprime la propria più profonda gratitudine al

sindaco Matteo Mesini per la gestione efficace, responsabile e concreta dell’emergenza

meteorologica che ha colpito la nostra città lunedì 16 giugno.

Sassuolo ha affrontato ore complesse, colpita da un evento atmosferico violento e

improvviso, con piogge torrenziali, grandine e allagamenti che hanno coinvolto diverse

aree urbane, mettendo in difficoltà cittadini, attività economiche e la mobilità locale.

In questo contesto, la risposta dell’Amministrazione Comunale è stata immediata e

determinata, a conferma di una macchina pubblica che funziona, perché guidata con

competenza, presenza e senso del dovere.

Il sindaco Mesini, fin dai primi segnali critici, ha attivato ogni strumento disponibile,

mettendo in campo tutte le forze necessarie per tutelare la sicurezza delle persone e del

territorio. La Polizia Municipale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il personale

comunale, tecnico e amministrativo, insieme ai volontari, hanno operato senza sosta,

presidiando i punti critici, gestendo le viabilità alternative, comunicando con prontezza

e trasparenza con i cittadini.

A emergenza in corso, non si è vista solo una reazione tecnica: si è vista una visione

politica. Si è visto cosa significa amministrare con responsabilità, avere il coraggio di

decidere e la capacità di coordinare. Si è vista quella politica che non si nasconde dietro

i comunicati, ma scende in strada, ascolta, risponde, agisce. La politica che non

promette miracoli, ma garantisce presenza, lucidità e impegno.

Quanto accaduto ieri è anche un richiamo forte alla necessità di mettere la crisi

climatica al centro delle scelte politiche future. Gli eventi estremi, sempre più

frequenti, devono spingerci a investire in prevenzione, manutenzione, infrastrutture

resilienti e soprattutto in una nuova cultura ambientale condivisa. Una città moderna

non può limitarsi a gestire l’imprevisto: deve sapersi preparare, deve costruire anticorpi

urbani e sociali contro le nuove vulnerabilità ambientali.

Per questo, il Partito Democratico di Sassuolo ribadisce il proprio impegno a sostenere

con forza politiche pubbliche orientate alla sostenibilità, alla cura del territorio, alla

protezione delle persone e al rafforzamento dei presidi civici.

A nome del Segretario e di tutta la Segreteria del Circolo PD “Ermanno Gorrieri”,

rinnoviamo il nostro ringraziamento al sindaco Mesini e a tutte le donne e gli uomini

della Polizia Municipale, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del personale

comunale e del volontariato civico, che hanno dimostrato – con silenziosa dedizione e

grande professionalità – cosa significa servire la comunità.

In un tempo difficile, servono risposte vere. Quelle che solo una buona politica, quando

amministra davvero, è in grado di offrire”.

(Segreteria Circolo PD – Sassuolo)