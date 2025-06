Il 21 giugno a Carpi ‘La festa della Musica’ è barocca con Federico Maria Sardelli e l’ensemble Modo Antiquo

Nata nel 1982 su iniziativa del Ministero della cultura francese, la Festa della Musica si celebra in più di 120 nazioni il 21 giugno di ogni anno in occasione del solstizio d’estate. Anche Carpi si unisce al ricchissimo calendario di eventi nazionali per celebrare questa ricorrenza, inaugurando con la musica antica la stagione CarpInMusica, che quest’anno ospiterà 15 appuntamenti senza limiti di genere.

Ospite di questo primo appuntamento, alle ore 21.15 presso il Cortile d’Onore di Palazzo Pio (ingresso gratuito fino a esaurimento posti), sarà Federico Maria Sardelli, alla guida dell’ensemble Modo Antiquo, con il concerto-reading Il volto di Vivaldi, un’iniziativa in collaborazione con il Museo di Carpi, legata alla mostra “Nella Cornice” e ispirata dal dipinto Concerto in casa Lazzari, esposto all’interno della stessa.

Federico Maria Sardelli, raffinato pittore, oltreché musicista, narra il volto, illustra le tecniche pittoriche, mostra i dipinti veri, presunti, mal attribuiti. L’effige di Vivaldi punteggia le tappe della sua carriera di violinista, prete e operista, mettendone in luce aspetti riposti. Le sue parole si alternano e s’intrecciano con la musica suonata dal vivo dai solisti di Modo Antiquo: il narratore si fa allora direttore d’orchestra.

Questo sarà anche il primo appuntamento della rassegna CarpInClassica, che proseguirà a cadenza settimanale tutti i lunedì fino al 4 agosto nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio (Piazza Martiri, inizio concerti ore 21.30, ingresso gratuito fino a esaurimento posti), dando spazio a straordinari giovani talenti italiani e internazionali: Newtime Sax Quartet (30 giugno), Quintetto di percussioni del Conservatorio di Como (7 luglio), il pianista Massimo Taddei(14 luglio), il soprano Alessia Camarin insieme al pianista Alberto Mattia Bellio (21 luglio), il trio composto da Lorenzo Grasso, Gea Sandri e Tiziano Tuosto (28 luglio), la pianista Kcenia Gaumer (4 agosto).

Primo appuntamento sabato 21 giugno, Cortile d’Onore di Palazzo Pio, Carpi, ingresso libero fino a esaurimento posti.

ORARIO SPETTACOLI

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, l’ingresso del pubblico sarà̀ consentito dalle ore 21.00.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro Comunale di Carpi

Piazza dei Martiri, 72 – Carpi (Mo)

teatro.comunale@comune.carpi.mo.it

www.teatrocomunale.carpidiem.it

Tel. 059.649227 / 9226 / 9022