Giovani, arte e bellezza per Correggio

A settembre ritorna il Correggio Music Festival, dopo l’edizione inaugurale dello scorso anno che ha portato decine di migliaia di ragazzi, si preannuncia un’altra due giorni di grande musica dal vivo.

Nel frattempo, CMF ets, l’associazione di ragazzi che organizza l’evento, ha in programma un’altra iniziativa per valorizzare la città di Correggio attraverso l’arte.

Gli under 30 che hanno creato l’associazione hanno deciso di dare concretezza all’idea di portare a Correggio progetti che offrano ai giovani soluzioni di aggregazione stimolanti.

Per questo sabato 21 e domenica 22 giugno hanno convocato gli artisti di Interno 11 per una giornata di riqualificazione del sottopasso che porta dal centro della città al Parco della Memoria. A seguire, sempre domenica 22 a partire dalle 18, si terrà la presentazione del progetto con aperitivo e dj set al Barney Café all’interno del Parco della Memoria.

“Per accedere al parco centrale della città – hanno spiegato i ragazzi di CMF ets – si passa attraverso un sottopassaggio pedonale e ciclabile che, anni fa, era stato decorato con affreschi. Oggi, però, questi sono coperti da numerosi scarabocchi, che rendono l’ingresso al parco poco curato e sgradevole alla vista. Coinvolgeremo giovani artisti e ragazzi correggesi in due giornate dedicate alla riqualificazione e riverniciatura dei sottopassaggi che conducono al parco, il progetto sarà curato insieme ai ragazzi di Interno 11, uno studio di giovani artisti di Reggio Emilia”.

L’obiettivo del progetto, che gode del Patrocinio del Comune di Correggio che sosterrà anche le spese per i colori (circa 1.700€, mentre gli artisti opereranno gratuitamente) è dare un nuovo volto a queste aree, valorizzandole con opere che raccontino la bellezza del parco e rappresentino la comunità di Correggio, in particolare quella legata alla musica.

Durante i lavori sarà organizzato un evento aperto, per permettere ai ragazzi e a tutti i cittadini di assistere alla creazione delle opere e sensibilizzarli al rispetto degli spazi comuni, scoraggiando così futuri atti vandalici.

“L’idea – continuano i ragazzi – è quella di coinvolgere artisti in una jam che celebri la musica e la città di Correggio. Una jam è un incontro creativo aperto, dove più artisti lavorano insieme, in tempo reale, dando vita a un’opera collettiva. In questo caso, la jam sarà dedicata alla street art, con un tema comune che faccia da filo rosso per tutte le creazioni: un racconto visivo condiviso che unisca arte urbana, identità locale e passione per la musica. Gli artisti saranno invitati a reinterpretare questi elementi, trasformando il sottopassaggio in uno spazio espressivo e significativo per la comunità̀”.

“Sosteniamo volentieri questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore ai Giovani Giovanni Viglione – perché crediamo nel potenziale dei giovani e nelle loro idee: progetti come questo di rigenerazione urbana artistica dimostrano come, trovando il giusto spazio e sostegno, possano lasciare un segno vero nella vita culturale e sociale della nostra città”.