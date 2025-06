Gasperini si presenta “Roma scelta giusta per la mia carriera”

ROMA (ITALPRESS) – “I Friedkin hanno un grande entusiasmo e dei progetti ambiziosi”. Così il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha esordito nel corso della sua conferenza stampa di presentazione a Trigoria. “Ci siamo confrontati, conosciamo la situazione del fair play finanziario in questi primi due mercati, ma la proprietà è molto forte e ha intenzione di investire nella Roma e di farlo bene, in modo più sostenibile rispetto agli anni precedenti. Vogliono portare il club in alto. La pressione? Credo che questa debba essere una forza, non una debolezza. Vedo una grande voglia di calcio e di raggiungere obiettivi. Queste energie e forze vanno incalanate nel modo migliore”, ha aggiunto Gasperini che conferma l’inserimento last minute della Juventus, ma si dice sicuro di aver “fatto la scelta giusta per la mia carriera, per il mio modo di esprimermi e per la mia possibilità di incidere”. Per il tecnico di Grugliasco, ex Atalanta, l’obiettivo massimo per questa prima stagione è “la qualificazione in Champions League”, perchè “la Roma in questo momento non può essere in grado di vincere lo scudetto, anche se non si sa mai”. Tra i temi caldi c’è il futuro di Paulo Dybala: “Spero di non cambiare la sua fisionomia, è un giocatore che va bene così – ha spiegato Gasperini -. Spero che stia bene e che abbia una buona salute. Vale per lui e per gli altri. Tutti devono spingere nella stessa direzione, poi ci sono i singoli: vogliamo migliorare condizione, tecnica e personalità. Se riesci ad alzare il livello dei singoli, la squadra ne trae giovamento. Quando Dybala sta bene, è un grande giocatore”. Lo sa bene Claudio Ranieri, sempre più al centro del progetto della nuova Roma, a maggior ragione dopo l’addio del ds Florent Ghisolfi, che ha rescisso il suo contratto in modo consensuale: “La società sta vagliando alcuni nominativi e quanto prima conoscerete il prossimo direttore sportivo”, ha tagliato corto l’advisor dei Friedkin prima di tornare a parlare del suo ‘nò alla panchina della nazionale italiana, ora affidata dalla Figc a Gennaro Gattuso: “Si è detto tanto, da parte mia non dico più nulla. Rispetto l’Italia, ma sono della Roma”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).