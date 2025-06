Emilia-Romagna Tennis Cup 2025, Taberner in scioltezza: domani lo aspetta Bondioli

Va in archivio anche la seconda parte del programma di martedì 17 giugno sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

In attesa del match serale tra Elias Ymer e Stan Wawrinka in programma alle ore 20 sul centrale, proseguono i match di primi turno dell’Emilia-Romagna Tennis Cup 2025.

Ai già qualificati della mattinata (Maestrelli, Moro Canas, Neumayer, Rincon, Lajovic, Zeppieri, Pacheco Mendez e Bondioli) si aggiunge la testa di serie numero 1 del torneo, lo spagnolo Carlos Taberner vincitore in poco più di un’ora e mezza sullo slovacco Jozef Kovalik con il punteggio di 64 60. «All’inizio Kovalik ha giocato molto bene, io faticavo a trovare il giusto ritmo – rivela il 27enne valenciano – Poi sul 4-1 per lui, anche con un pizzico di fortuna sulla palla break, sono riuscito a ribaltare la situazione. Domani con Bondioli sarà un altro match. Lo conosco, è giovanissimo ma già fortissimo. E in più avrà il tifo dalla sua, ci divertiremo».

Vittorie anche per Francesco Passaro in tre set sull’ucraino Oleg Prihodko con il punteggio di 63 46 61 e per Raul Brancaccio che, da lucky loser, batte Federico Arnaboldi in un derby combattuto e vinto dal tennista di Torre del Greco con il punteggio di 75 64. Eliminato invece Giovanni Fonio superato in due set dallo spagnolo Oriol Roca Batalla (62 62).

Il tabellone di primo turno si chiude in serata con quattro match che vedranno opposti il giapponese Sakamoto all’ecuadoregno Guillen Meza, i due francesi Van Assche e Blancaneaux nel derby transalpino, l’argentino Rodriguez Taverna allo spagnolo Ramos-Vinolas e, soprattutto, Stan Wawrinka allo svedese Elias Ymer nel match programmato per le ore 20 sul centrale.

I biglietti per assistere da vicino al grande tennis sono disponibili sul circuito Vivaticket (punti vendita e sito web).