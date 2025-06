Datalogic, RSU e FIOM Bologna siglano un nuovo Contratto Aziendale

È stato firmato il nuovo contratto aziendale tra Datalogic, (leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale con sede a Lippo di

Calderara), le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e la FIOM-CGIL di Bologna.

L’accordo, che interessa una realtà produttiva di primaria importanza per il territorio e che conta oltre 3.000 dipendenti nel mondo e 1000 in Italia, rappresenta un traguardo significativo nelle relazioni industriali dell’azienda.

Le parti, infatti, hanno concordato sull’assoluta necessità di stabilire modalità di confronto

continuo e strutturato, ritenute un elemento imprescindibile per accompagnare lo sviluppo

dell’azienda e affrontare congiuntamente le sfide di un mercato in costante evoluzione.

L’ipotesi di accordo, la cui stesura definitiva è avvenuta lo scorso 10 giugno, è stata sottoposta con esito positivo al voto referendario dei lavoratori.

Come premessa generale, le parti hanno concordato di proseguire la trattativa sugli aspetti

prettamente economici e sullo Smart Working in un momento successivo.

Le principali novità dell’accordo introducono significativi miglioramenti su diversi fronti normativi e di welfare: Smart Working: per l’intero anno 2025 viene confermata l’attuale politica di lavoro agile. Al termine del periodo, l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali avvieranno un confronto per una riflessione più ampia sullo strumento e su eventuali aggiornamenti.

Aumenti Contrattuali e Superminimo: L’Azienda si impegna a non assorbire il futuro aumento previsti dal CCNL fino a un importo di 50€.

Contributo Asilo Nido: Il fondo dedicato è stato incrementato a 45.000 €, a disposizione di tutto il Gruppo Datalogic in Italia, con un tetto massimo pro-capite di 2.500 €.

Permessi per Visite Mediche (PAR): A partire dal 1° gennaio 2026, il monte ore annuo per visite mediche retribuite sarà aumentato a 32 ore.

Congedo Matrimoniale: I lavoratori con qualifica impiegatizia avranno la facoltà di usufruire del congedo matrimoniale entro l’anno solare in cui è avvenuta la cerimonia.

Congedo Parentale Facoltativo: Dal 1° settembre 2025, per ogni figlio l’Azienda integrerà la

retribuzione fino all’80% per i primi tre mesi di congedo.

Sostegno Spese Funerarie: In caso di decesso del dipendente, viene istituito un fondo annuale di 10.000 € a sostegno delle spese funerarie, con un contributo massimo di 2.500 € per evento.

Anticipazione TFR: Viene resa più flessibile la possibilità di richiedere l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto. I lavoratori con almeno 4 anni di anzianità potranno richiederne fino al 70% per tre volte nell’arco della vita lavorativa, estendendo le causali a: ristrutturazione prima casa (propria o dei figli); spese sanitarie e odontoiatriche per il nucleo familiare; adozione di figli; matrimonio o divorzio; acquisto di automobile o motociclo; spese per libri scolastici dei figli; spese veterinarie; caparra per contratti di affitto; particolari e documentate difficoltà finanziarie.

“La firma di questo accordo rappresenta un traguardo particolarmente significativo, poiché giunge a rinnovare un’intesa precedente che risaliva al 2016 ed era scaduta nel 2018, riaffermando un modello di relazioni industriali basato sul confronto. Le nuove misure di welfare e le tutele normative introdotte migliorano concretamente la vita lavorativa e personale delle Lavoratrici e dei Lavoratori, consolidando le basi per una crescita aziendale. Questo importante risultato è stato possibile grazie al ruolo essenziale e alla determinazione delle RSU, che hanno saputo interpretare e portare avanti le istanze dei colleghi, dimostrando l’importanza cruciale della rappresentanza sindacale nella tutela dei diritti all’interno dei luoghi di lavoro”.

(RSU Datalogic – FIOM-CGIL Bologna)