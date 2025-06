“Ambiente e Comunità: educare oggi per abitare domani”, venerdì a Vignola con Luca Mercalli

Si terrà venerdì 20 giugno, dalle ore 17.00 alle 19.30, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, il convegno, a ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, dal titolo “Ambiente e comunità: educare oggi per abitare domani”, organizzato da Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli, in collaborazione con CEAS Valle del Panaro, Arpae Emilia-Romagna e l’Università di Modena e Reggio Emilia.

“L’educazione ambientale non è solo una tematica scolastica o tecnica, è una sfida culturale e civile – spiega la vice-sindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Vignola Anna Paragliola – Conoscere il territorio, comprenderne le fragilità e agire in modo consapevole sono azioni fondamentali per costruire una comunità più responsabile e resiliente. Insieme all’Unione Terre di Castelli promuoviamo questo incontro con ospiti di rilievo nazionale come il prof. Marco Redolfi e il meteorologo Luca Mercalli. Sarà l’occasione per riflettere insieme sul ruolo che ogni cittadino può avere nella transizione ecologica del territorio e mettere a conoscenza la cittadinanza del lavoro svolto dal CEAS, il Centro per l’educazione ambientale e sostenibilità Valle del Panaro, gestito dalla cooperativa Lumaca”.

Il convegno si apre con i saluti istituzionali della sindaca di Vignola Emilia Muratori e dell’assessore all’Ambiente UTC e sindaco di Spilamberto Massimo Glielmi. Toccherà poi a Stefania Bertolini, responsabile della Rete regionale CEAS, Arpae Emilia-Romagna e alla coordinatrice CEAS Valle del Panaro Federica Valentini spiegare “Il ruolo dei CEAS e l’educazione ambientale come motore di cambiamento. Il prof. Marco Redolfi di UNIMORE, esperto di idraulica e morfodinamica fluviale, interverrà sul tema “Acqua e territorio: gestione sostenibile dei corpi idrici”. Infine l’intervento, in collegamento, del presidente Società Meteorologica Italiana e Ambasciatore Europeo del Patto per il climaLuca Mercalli che affronterà una delle grandi questioni ambientali: “Clima e cambiamento: una sfida culturale prima che ambientale”. Dopo le domande dal pubblico, chiuderà l’incontro l’intervento di Anna Paragliola, vice- sindaca e assessora all’ambiente di Vignola.

A tutti i partecipanti verrà distribuito un gadget in collaborazione con Gruppo Hera. Per informazioni si può scrivere alla mail info@ceasvalledelpanaro.it.