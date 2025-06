Al via nel weekend la Fiera di Soliera

Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più amati e attesi del territorio: la Fiera di Soliera, giunta alla sua 171esima edizione, che si svolgerà da sabato 21 giugno a martedì 24 giugno, intrecciandosi come da tradizione con la festa patronale di San Giovanni Battista. Ricchissimo il programma della manifestazione, che unisce intrattenimento, cultura, gastronomia, spettacoli, musica dal vivo, iniziative per famiglie e bambini, mercatini e tradizioni. E una grande novità: una lunga tavolata da Piazza Sassi a via Nenni per brindare insieme all’inizio dell’estate e condividere sorrisi e racconti.

In ordine, però: sabato 21 giugno si aprono ufficialmente le danze con le bancarelle nel centro storico, giochi e attività per grandi e piccoli in via IV Novembre, laboratori, mostre, visite guidate all’acetaia comunale, e tanta animazione diffusa. La serata vedrà protagonista Frankie hi-nrg mc in piazza Lusvardi con un live showcase che inizierà alle 21.30. Domenica 22 giugno, dalle prime ore del mattino, si terranno il raduno “Vespe in Fiera”, la camminata metropolitana urbana, e tante altre attività culturali. In serata, sempre dalle 21.30, spazio al grande concerto della Killer Queen, una delle tribute band di Freddie Mercury e compagni più amate. Lunedì 23 giugno, la Fiera continua con un programma fitto: laboratori creativi, spettacoli itineranti, dolci a sorpresa, musica live con Arci Rock, visite guidate e risate con lo spettacolo comico “In estate nella bassa” di Vito in piazza Lusvardi alle ore 21.30. Grande chiusura martedì 24 giugno, giornata dedicata al santo patrono: giochi, attività per bambini, il concerto dell’Orchestra Bruno Lugli, e a seguire l’attesissimo Ignorant Party con La Strana Coppia, DJ Ivo Morini e tanto divertimento fino a notte fonda. Come ogni anno, non mancheranno i sapori della tradizione: dalla Locanda del Tortellone allo gnocco fritto, dalle piadine e frittelle alle birre artigianali, fino al rituale bombolone della buonanotte. Accanto, le mostre d’arte e artigianato, il vintage market, il luna park, le lotterie, le iniziative delle associazioni del territorio e il prezioso lavoro dei volontari. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Soliera.

«Una tradizione che si rinnova, ancora una volta. Anzi: per la 171esima volta – commenta la sindaca di Soliera, Caterina Bagni –. La Fiera di Soliera torna, e lo fa tra il 21 e il 24 giugno, nel cuore pulsante dell’estate che comincia con il solstizio e prosegue, concludendosi, fino alla festa patronale della nostra Città. È un appuntamento che da sempre unisce memoria e voglia di stare insieme, e anche quest’anno si arricchisce di sapori, suoni e colori che fanno di Soliera un luogo speciale dove ritrovarsi, anche e soprattutto per via di un programma ricchissimo, che porterà sul palco nomi cult della musica italiana, tra cui Frankie hi-nrg mc. Un grazie speciale, quindi, anche agli sponsor che sostengono con convinzione la Fiera: Veca, Le Gallerie e REV».