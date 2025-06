Al Labirinto della Masone la serata di apertura di “Musica in Castello-XXII edizione”

Sarà l’affascinante spazio all’aperto del Labirinto della Masone – parco alle porte di Fontanellato che custodisce il più grande labirinto esistente al mondo, composto interamente da piante di bambù – ad ospitare la prima serata della ventiduesima edizione di “Musica in Castello”, rassegna culturale itinerante organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni ospitanti che anche quest’anno presenta un fitto programma con ben quarantacinque eventi tra musica, letteratura, performance e spettacoli teatrali.

Dopo l’anteprima del 6 giugno scorso, la rassegna aprirà ufficialmente giovedì 19 giugno con un doppio appuntamento: la battuta d’inizio sarà alle 20.30 con la nota trasmissione di Radio Popolare “Jailhouse rock”, a cura di Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, programma di successo che esplora il legame tra musica e carcere; storie e suoni dal mondo delle prigioni, con la partecipazione “on air” di detenuti dei carceri di Rebibbia e Bollate che grazie a questo progetto hanno avuto la possibilità di realizzare un Giornale Radio dal Carcere, interpretando anche emozionanti cover di artisti.

A seguire, alle 21.30, salirà sul palco uno degli ospiti più attesi di questa edizione 2025, il cantautore Alberto Fortis, musicista eclettico, poeta e scrittore, che in “Sono pronto e tocca a me” interpreterà alcuni suoi grandi successi, raccontando, tra parole e musica, ricordi ed aneddoti legati al proprio vissuto e alla sua lunga e luminosa carriera.

Nel corso della serata, realizzata in collaborazione con la Fondazione Franco Maria Ricci e con Biricca Cooperativa Sociale, si aprirà anche la raccolta fondi che accompagnerà tutte le tappe di Musica in Castello e che quest’anno sarà a favore dell’associazione C’è da fare ETS, fondata nel 2023 da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, per sostenere progetti nazionali di supporto psicologico e neuropsichiatrico agli adolescenti che soffrono di depressione, disturbi del comportamento alimentare, psicosi, autolesionismo e isolamento sociale.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

La serata avrà luogo anche in caso di maltempo.

“Musica in Castello” è organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni che ospitano gli eventi.

Per il programma completo della rassegna www.musicaincastello.it