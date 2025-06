A Scandiano il temporale fa saltare una centralina elettrica. Energia ripristinata in tarda serata

Ieri pomeriggio un intenso temporale ha interessato anche il territorio di Scandiano, generando una serie di criticità che hanno richiesto un intervento coordinato tra Amministrazione comunale, gestori delle reti di pubblica utilità, volontariato e forze dell’ordine. L’episodio più grave si è verificato a San Ruffino, dove un fulmine ha colpito un trasformatore della rete elettrica: ne è conseguita l’interruzione della fornitura per alcune decine di utenze, tra cui la struttura protetta AUSL “Villa Valentini”. Il gestore ha prontamente installato gruppi elettrogeni, ripristinando l’alimentazione già in tarda serata e garantendo così la piena operatività dei servizi sanitari.

Sempre ieri pomeriggio, l’acqua piovana ha invaso alcuni locali del vecchio ingresso dell’Ospedale Magati e gli ambienti seminterrati più bassi, filtrando dalle aree stradali e dai cortili adiacenti. Personale sanitario e volontari hanno immediatamente attivato pompe e idrovore per rimuovere i ristagni, scongiurando disagi nelle attività cliniche e amministrative. Allagamenti puntuali hanno interessato anche alcune porzioni di viabilità comunale: grazie alla rapidità d’intervento del Servizio Protezione Civile e della Polizia Locale, le strade sono state rapidamente liberate e rese nuovamente percorribili.

In vari edifici pubblici si sono registrate infiltrazioni di lieve entità, dovute all’eccezionale quantità d’acqua caduta in breve tempo. Sono già in corso interventi di manutenzione idraulica mirati a potenziare i sistemi di drenaggio e a prevenire possibili criticità in futuro. Contemporaneamente, il livello del fiume Tresinaro, pur essendosi avvicinato alla soglia di allerta 1, non ha destato preoccupazioni né richiesto l’attivazione di particolari misure di emergenza, grazie al costante monitoraggio delle brigate fluviali.

I sopralluoghi tecnici proseguiranno nelle prossime ore, ma al momento non si segnalano ulteriori criticità sul territorio. L’Amministrazione Comunale ringrazia il gestore della rete elettrica, il personale in servizio, le associazioni di volontariato e le Forze dell’Ordine per la tempestività e l’efficacia degli interventi. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune.