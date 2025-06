A Maranello omaggio alla canzone italiana con i Flexus

Giovedì 19 giugno alle ore 21 nell’Arena del Parco Ferrari di Maranello è in programma “Flexus Live Tour 2025”, prima data estiva della band emiliana. I Flexus, band nota per coniugare musica e cultura che da più di 20 anni entusiasma piazze e teatri, sceglie la splendida cornice di Parco Enzo Ferrari di Maranello per dare inizio al tour estivo.

Lo farà con un concerto dedicato ai nomi che hanno scritto le pagine più importanti della canzone italiana: Battisti, De Gregori, Battiato, Gaber, Graziani, Finardi, Nomadi e tanti altri, oltre a Dalla e De Andrè, dei cui repertori i Flexus sono specialisti. Non mancheranno i brani più conosciuti della formazione, come “I pugni in tasca” ed “E allora tu” a completare un live avvincente ed emozionante. Ingresso gratuito, in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78 Maranello.