A Castelnovo Monti ancora tanti appuntamenti verso l’inizio dell’estate

Di nuovo tanti appuntamenti accompagnano verso l’inizio dell’estate residenti, visitatori e turisti a Castelnovo Monti, con proposte per tutta la famiglia tra eventi sportivi, culturali, artistici, feste della tradizione e molto altro.

Fino a sabato 21 giugno continua al Centro Laudato Sì, alla Pietra di Bismantova, la mostra “La natura ed io – Radici artistiche”, con le opere di Luigi Rinaldi in cui la creatività incontra la potenza della terra. Un viaggio sensoriale tra forme e colori che raccontano il legame profondo tra uomo e natura. La mostra è visitabile ogni sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18. Per informazioni: infosegreteriailmelograno@gmail.com.

Proseguono anche, tutte le domeniche e fino a sabato 26 luglio, giorno della finale, gli incontro del 73° Torneo della Montagna che sul territorio di Castelnovo si giocano sui campi di Gatta, Felina, al Centro Coni. Il programma completo è disponibile sul sito del Csi Reggio Emilia che organizza la manifestazione.

Giovedì 19 giugno, e tutti i giovedì fino al 14 agosto, prosegue l’iniziativa Yoga in centro storico, in piazza della Luna alle ore 18. Per informazioni: 348 7660664.

Sempre giovedì prende il via il Raduno della nazionale di Volley maschile della Federazione Sport Sorti Italia, con gli azzurri che si alleneranno nella palestra del Peep – Pieve.

Venerdì 20 giugno si terrà l’esposizione delle macchine che parteciperanno al rally dell’Appennino Reggiano, organizzata da Simone Domenichini e il Via Roma Cafè bistrò, in collaborazione con Motoracing e l’Antico Bar Magnani. Dalle 18 alle 23.30 via Roma sarà chiusa da Piazza Peretti fino a Piazza Martiri della Libertà, dove saranno esposte circa venti macchine.

Sabato 21 e domenica 22 giugno saranno i giorni del 44 ° Rally Appennino Reggiano, le cui prove speciali si svolgeranno nei dintorni di Castelnovo e Felina, con partenza e arrivo a Castelnovo in piazza Martiri della Libertà. Informazioni su https://rallyappenninoreggiano.it/.

Sempre sabato e domenica tra la Pietra di Bismantova e la Sala consiliare del Municipio si terrà un Corso di accompagnatori nazionali di escursionismo, a cura del Cai – Scuola centrale di escursionismo.

Domenica 22 giugno ancora al Centro Laudato Sì per tutto il giorno ci sarà l’evento incentrato su benessere e bellezza “Quasi Estate attorno alla Pietra”: parteciperanno operatori olistici, ci sarà il mercatino del benessere, presentazioni di libri, cibo buono e genuino dibattiti e incontri, escursioni in natura, attività creative e l’area bimbi. Ingresso libero. Info: infosegreteriailmelograno@gmail.com, whatsapp 333 2718737.