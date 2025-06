Nubifragio sulla zona delle ceramiche

Bomba d’acqua sul comprensorio ceramico, in modo particolare tra Sassuolo-Fiorano-Formigine. Alberi caduti, sottopassi chiusi e circolazione in tilt a Sassuolo, dove l’acqua ha invaso le carreggiate trasformandole in fiumi. Particolarmente critica la situazione a Fiorano: riaperto comunque al transito il tratto di strada provinciale 16 tra Formigine e l’innesto con la provinciale 467 a Fiorano, chiuso nel pomeriggio.

Sassuolo e Fiorano – confermano i Vigili del fuoco – le aree principalmente interessate da allagamenti, infiltrazioni ed alberi pericolanti. Oltre 400 le segnalazioni pervenute alla Sala Operativa: 80 gli interventi conclusi dall’inizio dell’emergenza.

Tempestiva la risposta dei pompieri presenti sul territorio modenese con il salvataggio di alcune persone in autovetture rimaste in panne con acqua all’altezza dei finestrini.

Impiegato tutto il personale dei distaccamenti permanenti e volontari, con potenziamento del servizio con unità richiamate in servizio, oltre ai moduli di medio pompaggio e altre squadre da fuori provincia per i prosciugamenti necessari.

Intanto i tecnici della Provincia monitorano la situazione della rete viaria e pattuglie della polizia provinciale stanno supportando le polizie locali per la gestione del traffico nelle zone colpite.