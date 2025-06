Maltempo, disagi anche in diverse strutture sanitarie

Il maltempo che ha colpito il modenese nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, ha causato disagi anche in diverse strutture sanitarie. Il pronto intervento del Servizio tecnico dell’Azienda USL di Modena ha garantito la prosecuzione dei servizi, che non hanno quindi subito interruzioni. Ad ora la situazione, in costante evoluzione, non consente di escludere eventuali disagi per la mattinata di domani, martedì 17.

Nel pomeriggio di oggi le sedi più colpite da allagamenti e infiltrazioni d’acqua sono state quelle ubicate nella fascia centrale della provincia: a Vignola l’importante mole d’acqua caduta ha interessato soprattutto l’area della Dialisi, dove è stato necessario un intervento di messa in sicurezza che ha consentito ai pazienti dializzati di proseguire il trattamento. Lievi infiltrazioni d’acqua si sono verificate in Pronto Soccorso.

Segnalati disagi anche a Sassuolo, con allagamenti al piano seminterrato della Casa della Comunità e al parcheggio dell’Ospedale, a Formigine, nell’ambulatorio della Continuità assistenziale e nel Punto prelievi, e a Modena, in particolare nella sede della Medicina dello Sport e in quella del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, al Poliambulatorio Windsor Park e negli uffici della Direzione del Distretto di Modena al Direzionale 70. Interessata anche Castelfranco Emilia, con infiltrazioni d’acqua alla Casa della Comunità e in una struttura residenziale per anziani.

Considerata la situazione di disagio, in caso di mancata o tardiva disdetta degli appuntamenti programmati per oggi non verrà applicata alcuna sanzione.