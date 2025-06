Il 19 giugno un corso sulle manovre di primo soccorso alla sede Croce Verde di Reggio

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea. Un’occasione formativa di importanza vitale in cui sarà possibile acquisire competenze per gestire le emergenze in caso di malori o traumi.

L’appuntamento sarà giovedì 19 giugno alle 18.30, nella sede di Reggio Emilia (via della Croce Verde 3, Sala Menada al 2° piano).

“L’incontro – spiega la Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde Maria Teresa Cozza – ha l’obiettivo di diffondere elementi pratici di primo soccorso che possono aiutare tutti a riconoscere e gestire segnali di malessere su cui sia indispensabile intervenite tempestivamente: in questo modo si possono salvare delle vite”.

La lezione avrà una durata di tre ore e permetterà ai partecipanti di imparare come ci si approccia al paziente; come si valuta la situazione per riconoscere eventuali criticità; quali sono le principali patologie di natura medica; quali sono le principali patologie di natura traumatica; come si gestisce il paziente fino all’arrivo dell’ambulanza sul posto. Ci sarà anche un question time finale, durante il quale gli esperti risponderanno a dubbi e domande. Il corso sarà tenuto da formatori certificati Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e al termine della lezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Conclude Maria Teresa Cozza: “Per noi è un obiettivo fondamentale avere quanto più personale “laico” possibile, ovvero anche persone che non siano nostri volontari o non hanno intenzione di diventarlo, che però possano essere in grado di gestire gli interventi di emergenza e sostenere le funzioni vitali di base fino all’arrivo del personale sanitario: sono corsi semplici ai quali chiunque può partecipare, ma le competenze che si acquisiscono potranno servire per tutta la vita e possono davvero fare la differenza tra la vita e la morte se qualcuno è colto da un malore”.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi entro e non oltre il 18 giugno, effettuando una donazione di 20 euro. L’iscrizione è obbligatoria (fino a esaurimento posti) ed è subordinata alla donazione, che può essere effettuata tramite PayPal o mediante bonifico. I fondi raccolti serviranno a sostenere le attività della Pubblica Assistenza. Per effettuarla è a disposizione il sito www.croceverde.re.it con tutte le indicazioni.

Per maggiori informazioni, è possibile chiamare il numero unico Croce Verde 0522 3200 e chiedere di Anna Siggillino il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, oppure scrivere all’indirizzo mail formazione@croceverde.re.it.