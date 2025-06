Furto notturno in un negozio di abbigliamento sportivo a Rivalta

La scorsa notte intorno alle 2:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via della Repubblica a Rivalta, a seguito di una segnalazione di furto presso un esercizio commerciale. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti malfattori si erano introdotti all’interno del negozio dopo aver forzato una grata posta sul tetto dell’edificio, per poi sfondare il controsoffitto ed accedere ai locali interni.

Dall’esercizio sono stati asportati denaro contante presente nel registratore di cassa e diversi capi di abbigliamento sportivo. Il danno è in corso di quantificazione. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi tecnici da parte del personale dell’Arma. Le indagini sono attualmente in corso per risalire all’identità degli autori del furto.