Danneggiamenti al circolo bocciofilo di Novellara

Tutto ha origine sabato scorso 14 giugno quando, nelle prime ore del mattino, i carabinieri della stazione di Reggiolo si recavano presso il Circolo Bocciofilo di Novellara in quanto era stata segnalata la presenza di una persona sospetta intenta a forzare l’accesso ai locali. Sul posto i militari constatavano che la porta d’ingresso al circolo risultava danneggiata. A terra erano presenti la maniglia antipanico e una catena di chiusura spezzate. Appoggiata alla porta, inoltre, si trovava una bicicletta priva di catena di sicurezza. I militari entrati nel circolo sorprendevano un uomo, successivamente identificato in un 27enne residente nella Bassa Reggiana, intento ad aggirarsi nei locali. L’individuo, secondo quanto accertato, aveva forzato la porta utilizzando una rastrelliera mobile trovata poco distante. La successiva perquisizione personale e del mezzo condotto dal 27enne dava esito positivo, in quanto all’interno della tasca posteriore della bicicletta veniva rinvenuto un coltello da cucina con manico in legno della lunghezza complessiva di 27 cm di cui la sola lama da 15 cm, del quale l’uomo non ha saputo giustificare il possesso.

L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro, mentre alla luce dei fatti, i militari acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti del 27enne che quindi, veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per i reati di danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.