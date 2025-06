Nel modenese una quarantina gli interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo di ieri sera

Nella serata di ieri un forte temporale con raffiche di vento si è abbattuto sulla fascia intermedia della provincia di Modena, interessando principalmente i comuni di Campogalliano, Modena, Formigine, Spilamberto, Vignola e Savignano.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tutte le partenze del territorio e con l’ausilio dei Vigili volontari per fare fronte a circa 40 interventi.

In particolare si trattava di alberi caduti, insegne pericolanti e altri danni dovuti al forte vento. Stamane sono ancora in corso alcuni interventi, su grosse piante che richiedono anche supporto dell’autogru.