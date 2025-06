Juve negli Usa, Tudor “Abbiamo sempre l’ambizione di vincere”

TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus ha sempre la stessa ambizione di vincere ed è quello che vogliamo provare a fare, sempre mantenendo la nostra umiltà”. Così il tecnico bianconero Igor Tudor all’arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per club. L’allenatore croato, che prima della partenza ha firmato il contratto con la Signora fino al 2027, comincerà a lavorare sulle sfide del girone, nell’ordine, contro Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City. “Sappiamo che alla Fifa Club World Cup partecipano le migliori squadre al mondo, però non siamo venuti qua solamente per partecipare. Adesso dobbiamo rapidamente adattarci alle condizioni atmosferiche degli Stati Uniti e al fuso orario perchè si gioca già fra pochissimi giorni”, ha concluso Tudor.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).