In migliaia alla Notte Rossa di Maranello per celebrare la passione per i motori

Notte Rossa affollatissima sabato sera a Maranello, per un’altra edizione della manifestazione – la dodicesima – dedicata alla passione per i motori.

“Abbiamo trascorso una serata ricchissima di emozioni – commenta il sindaco Luigi Zironi -: peccato per il temporale che ha interrotto la festa per circa un’ora, ma molta gente è rimasta e la Notte Rossa ha potuto andare avanti. In questo evento c’è l’identità di Maranello e tutta la nostra comunità, in ogni sua componente, ne ha voluto far parte dando il proprio contributo: le aziende del territorio, le associazioni, i commercianti, le forze dell’ordine, il personale dell’amministrazione comunale e tanti cittadini volontari. Con questa risposta corale e questo gioco di squadra è stato possibile accogliere migliaia di visitatori, arrivati anche da fuori regione e dall’estero, creando una splendida atmosfera che ha trasmesso a tutti l’unicità di Maranello e l’orgoglio di viverla tutti assieme”.

La kermesse si aperta nel tardo pomeriggio con la presenza sul palco di Giancarlo Fisichella, che assieme al presidente del ‘Ferrari Club Italia’ Vincenzo Gibiino e alla giornalista sportiva Claudia Peroni si sono collegati con la 24 Ore di Le Mans in corso per il World Endurance Championship.

È stata anche un’occasione per celebrare ed ammirare dal vivo la Ferrari 499P, presente in Piazza Libertà grazie ad un allestimento speciale curato dai Musei Ferrari e già vincitrice a Le Mans lo scorso anno. Sul palco sono poi saliti anche gli studenti del progetto ‘F1 in Schools’, competizione educativa internazionale che vede gli alunni delle scuole superiori impegnati a progettare, costruire e gareggiare con modelli in miniatura di auto da Formula 1. E subito dopo, come da tradizione, è stata aperta in piazza la grande bandiera a forma di cuore dello ‘Scuderia Ferrari Club’ di Caprino Bergamasco.

Lungo le strade della città, come sempre, sono state esposte decine di Ferrari: un lungo ‘fiume rosso’ che legava Piazza Libertà all’ingresso storico dello stabilimento Ferrari, percorribile a piedi al suo interno lungo Viale Enzo Ferrari, dove sono stati collocati altri gioielli del Cavallino Rampante.

Fondamentale il contributo delle associazioni del territorio, in diversi ambiti: nel presidio per l’emergenza-urgenza, nella sorveglianza delle vetture, nelle indicazioni ai cittadini e nella gestione delle aree food, mentre negozi, bar e ristoranti sono rimasti aperti per lo shopping.

Tra le attività dedicate ai motori hanno riscosso particolare successo il corner del pit stop per cimentarsi nel cambio gomme, il circuito di minicar radiocomandate, la mostra delle vetture comparse nel film “Ferrari” di Michael Mann, le automobiline elettriche per bambini e le esposizioni di go kart, di modellini Die Cast in scala 1:8 e di auto da rally. Inoltre, è stato possibile visitare l’Istituto Superiore ‘Ferrari’, i suoi laboratori e i prototipi ad energia solare della scuola, mentre l’Auditorium ha ospitato la mostra “Maranello Brick” con opere a tema motoristico realizzate con i Lego.

Numerosi anche gli spettacoli diffusi in tutto il perimetro della kermesse, interrotti dalla pioggia intorno alle 22 e ripresi dopo la mezzanotte con le acrobazie mozzafiato dei Sonics nel piazzale del Museo.

Spazio anche alla solidarietà, con la vendita di magliette della Notte Rossa a favore del progetto a sostegno delle popolazioni colpite dalla frana di Boccassuolo (Palagano).

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Maranello in collaborazione con Consorzio ‘Maranello Terra del Mito’, Ferrari Club Italia, Museo Ferrari Maranello, IIS A. Ferrari Maranello, Motor Valley, Visit Emilia-Romagna, Città dei Motori.