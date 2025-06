A Castelfranco l’invasione dei “color runners” per Avis

Sono stati trecentocinquanta i partecipanti alla Color Run “tutti colorati per Avis 2.0” che, incuranti del caldo torrido, hanno invaso domenica 15 giugno le vie del centro di Castelfranco su due percorsi di 3 e 5 km tra musica e getti di colore che li hanno cosparsi dalla testa ai piedi. Una kermesse all’insegna dell’allegria per grandi e bambini, riuscita anche grazie alla discesa in campo di circa 70 volontari di Avis Provinciale, Avis Castelfranco, Protezione Civile e Croce Blu che hanno garantito il perfetto svolgimento della manifestazione.

La festa “di tutti i colori” era promossa da Avis Provinciale Modena insieme al Comune di Castelfranco e Manitou Italia con il supporto organizzativo di Holi Splash, nell’ambito dello Slide Festival di Ca’ Ranuzza e in concomitanza con la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il ricavato andrà a sostegno delle attività dell’associazione. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Fabio Zanasi vicepresidente di Avis Provinciale Modena – oltre a trascorrere una mattinata di benessere e divertimento, è sempre quello di sensibilizzare all’importanza della donazione di sangue. Ringraziamo chi ha partecipato condividendo con noi lo spirito dell’iniziativa, ma oggi un grazie va soprattutto ai donatori da parte dei tanti malati che possono vivere e curarsi per merito del loro gesto di generosità”.

E in tema di generosità, prima della partenza a Ca’ Ranuzza è stato consegnato al Sindaco Gargano e al vicesindaco Salvioli un defribillatore donato al Comune dall’imprenditore di Castelfranco Gianluca Ferri. Il nuovo dispositivo sarà posto al servizio dell’area del parco.

Un corteo multicolore di 420 runners partito da Ca’ Ranuzza ha invaso domenica 13 ottobre le vie di Castelfranco Emilia sui due percorsi di 5 e 3 km per la prima edizione della Color Run “tutti colorati per Avis”. Una kermesse riuscita e partecipata anche grazie all’impegno degli oltre 70 volontari di Avis Provinciale e di Avis Castelfranco insieme ai volontari della Protezione Civile di Castelfranco. Particolarmente apprezzato anche il ristoro finale a base di gnocco fritto, circa 2000 pezzi cucinati dai volontari di Avis Piumazzo insieme ad Arcispazio Piumazzo e Gruppo ciclisti La Torre.

La festa colorata era promossa da Avis Provinciale di Modena insieme al Comune di Castelfranco, all’azienda Manitou Italia e con il supporto organizzativo di Holi Splash. Obiettivo della manifestazione, oltre a trascorrere una mattinata in allegria e benessere, è stato quello di sensibilizzare all’importanza della donazione di sangue e raccogliere fondi che contribuiranno alla ristrutturazione dei punti di raccolta Avis di Castelfranco e di Piumazzo che necessitano di importanti interventi.