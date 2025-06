Sassuolo: ieri intervento “salvavita” frutto della collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e 118

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, una pattuglia della Polizia Locale di Sassuolo impegnata in un servizio di controllo territorio è intervenuta tempestivamente per aiutare un autotrasportatore straniero in evidente difficoltà a causa di un malore.

L’autista, che stava percorrendo via Circonvallazione Sud, giunto all’altezza di via Monzambano si è sentito male ed ha accostato il mezzo pesante. Accasciatosi al suolo, il conducente, è stato avvicinato da alcuni passanti che hanno immediatamente fermato la pattuglia che stava passando in quel momento, avvisando subito i soccorsi.

L’autotrasportatore accusava un principio di infarto: forte dolore al petto, formicolio al braccio e la mancanza di sensibilità agli arti inferiori. La tempestività degli agenti intervenuti e la celerità dei soccorsi attivati dai passanti hanno salvato la vita all’autista che è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

“Tempestività, professionalità e capacità di reazione: questo è ciò che ieri hanno mostrato gli agenti della Polizia Locale – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – che ringrazio al pari di quei cittadini che, non girandosi dall’altra parte ma fermando immediatamente la pattuglia, hanno contribuito a salvare la vita ad una persona. Questo è davvero ciò che significa fare comunità”