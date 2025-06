Da lunedì 16 giugno e fino al 16 agosto chiusura di Ponte Veggia per importanti lavori di riqualificazione

Dalle ore 6 di lunedì 16 giugno E fino alle ore 24 del 16 agosto, il transito su ponte Veggia sarà completamente interdetto per consentire importanti lavori di riqualificazione che porteranno ad una maggiore sicurezza strutturale, attraverso il rinforzo delle pile e delle spalle del ponte e il consolidamento dell’impalcato e allargamento dello sporto, fluviale con il miglioramento del regolare deflusso delle acque e stradale, attraverso la realizzazione di un marciapiede pedonale protetto da guardrail per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Sul territorio sassolese sono state attivate due convenzioni in grado di rimuovere velocemente, in caso di incidenti, i mezzi coinvolti; in accordo con la Prefettura e le Forze dell’Ordine è stato messo in campo un pattugliamento sia dinamico che fisso negli orari più critici. In caso di emergenza i mezzi di soccorso potremmo transitare anche sulla diga tra Castellarano e San Michele.

Anche sul versante reggiano si è deciso di procedere con un presidio flessibile di agenti di Polizia locale e volontari tra mattina e pomeriggio tenendo conto della maggiore direzione del traffico, spostandolo in direzione Sassuolo al mattino e in direzione Casalgrande al pomeriggio

Stabilita anche la modifica della circolazione relativamente ai flussi di traffico della rotonda di Via Regina Pacis a Sassuolo disponendo il divieto nord-sud.

Per coloro poi che si mettono in viaggio utilizzando l’autostrada dai territori dei Comuni di Casalgrande o Castellarano il punto di entrata consigliato è il casello di Reggio Emilia.