Continua fino a domani a Casalgrande il MOSA Festival, per ragazzi e famiglie con musica, sport e food

Chiude domani sera a Casalgrande la terza edizione del MOSA Festival presso lo stadio comunale Gottardi. La kermesse quest’anno è iniziata lunedì sera con un ricco calendario di appuntamenti sportivi e musicali ed è andata già oltre le aspettative degli organizzatori.

Tra gli ospiti di rilievo mercoledì sera il rapper italiano Shiva che ha portato a Casalgrande una marea di giovani che sono rimasti fino a tarda notte ad ascoltarlo. Un pubblico entusiasta, divertito e ordinato per un festival che si consolida quale punto di riferimento per il pubblico giovanile ma non solo.

Tante anche infatti le famiglie con bambini ai tavoli della zona ristoro: più di 15 infatti i track che offrono gnocco fritto, hamburger, arrosticini, dolci, pizza.

Ieri sera ancora il tutto esaurito con i ragazzi di Voglio tornare negli anni 90.

Il MOSA Festival, organizzato dalla Power, Associazione di Promozione Sociale è frutto della collaborazione con l’Amministrazione comunale senza cui non sarebbe stato possibile il festival e a cui va il grazie dei ragazzi dell’associazione.

Questa sera e domani altre due serate da tutto esaurito:

questa sera un altro format famosissimo in Italia: il suo nome è MAMACITA e non ha bisogno di presentazioni… poi il brio di IPork e Luca, pronti per prendersi la scena con le loro super-interviste.

Sul palco due i dj di Linea Radio