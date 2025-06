Riceviamo e pubblichiamo

Ci scrive A.D.C per segnalare un fatto accaduto questa mattina a Sassuolo centro.

“La mia mamma (invalida ai sensi 104 con demenza) in carrozzina, era in centro accompagnata dalla badante che alle 9.30 mi chiama facendomi presente che aveva la ruota sgonfia della carrozzina (ieri erano venuti a fare manutenzione sulla medesima i tecnici dell’AUSL incaricati).

Lavorando in centro mi reco sul posto e le dico di andare a farla gonfiare in un negozio poco distante dove però si rifiutano di farlo.

Chiamo incredula l’attività commerciale chiedendo di effettuare l’operazione a pagamento, ma anche a me viene detto che non possono farlo e non hanno tempo.

Ho pensato quindi di scrivere al giornale per esprimere tutta la mia indignazione”.

(Lettera firmata)