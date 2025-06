Nidi d’infanzia: i posti disponibili danno risposta alle richieste di famiglie con entrambi i genitori che lavorano

È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando dei Nidi d’Infanzia rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme. L’esito presenta un sostanziale equilibrio fra domanda e offerta, che consente all’Amministrazione di dare risposta a tutte le richieste delle famiglie con due genitori che lavorano e a una decina con un solo genitore lavoratore.

Infatti da una parte le domande di nuove iscrizioni per l’anno educativo 2025-26 ammesse nella graduatoria definitiva sono 97, dall’altra i posti disponibili quest’anno sono in tutto 84 tra nidi comunali e convenzionati. Rimangono in lista d’attesa 13 famiglie che potrebbero comunque ottenere il posto in seguito alle rinunce che, in base all’esperienza degli anni precedenti, per vari motivi solitamente arrivano prima o poco dopo l’inizio del servizio (nel 2024-25 le rinunce sono state 7, nel 2023-24 ne arrivarono 14 e nel 2022-23 furono 7).

Dichiara l’assessora alla Scuola Katia Raspanti: «Siamo orgogliosi di aver garantito il servizio educativo per la prima infanzia a tutte le famiglie con entrambi i genitori lavoratori, contribuendo così a favorire il miglior equilibrio tra vita privata e professionale. L’attenzione alle esigenze delle famiglie è stata per noi una priorità con l’obiettivo di rispondere sempre meglio ai bisogni delle famiglie del nostro territorio. In particolare, abbiamo ridistribuito i posti disponibili favorendo il Nido Il Girotondo, che quest’anno si è confermato come servizio più richiesto dalle famiglie presenti in graduatoria. Questo impegno testimonia la nostra dedizione e il nostro impegno nel cercare di rispondere alle necessità delle famiglie e di creare un sistema integrato pubblico privato di qualità capace di sostenere le famiglie nel loro percorso di crescita e sviluppo dei propri figli».

Il bando per le iscrizioni dei bambini nati dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2025 all’anno educativo 2025-26 riguardava le seguenti strutture: il Nido comunale Girotondo di Castel San Pietro Terme (via Di Vittorio 28/A); il Nido comunale Arcobaleno di Osteria Grande (via Serotti 12); il Nido privato convenzionato La casa di Mamma Oca n. 6 di Gallo Bolognese (via Conventino 1531); il Nido paritario convenzionato Don Luciano Sarti di Castel San Pietro Terme (via Palestro 38) e il Nido Sacro Cuore di Poggio Grande (via Stradelli Guelfi 1560), in fase di convenzionamento. I Nidi Don Luciano Sarti e Sacro Cuore accolgono bambini di età dai 12 ai 36 mesi, mentre nelle altre strutture l’età va dai 9 ai 36 mesi.

Degli 84 posti disponibili, 17 sono al nido comunale Arcobaleno di Osteria Grande, 34 al nido comunale Girotondo di Castel San Pietro Terme, 29 al nido convenzionato Don Luciano Sarti, 3 al nido convenzionato Mamma Oca e 1 al nido convenzionato Sacro Cuore.

Fra le 97 domande di residenti ammesse in graduatoria, 28 famiglie hanno richiesto il part-time, 57 il tempo pieno e 12 il tempo prolungato.

Inoltre quest’anno erano pervenute anche due domande da parte di famiglie non residenti, che sono state inserite in una diversa graduatoria, che verrà presa in considerazione nel caso in cui si esaurisca la graduatoria dei residenti.

I bambini residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme nati nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2025 sono in tutto 247 (in calo rispetto ai 274 dei nati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2024).

Per agevolare l’accesso delle famiglie al servizio dei Nidi d’infanzia, l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme applica ogni anno sconti sulle rette in base alle fasce Isee.

Info: Ufficio Scuola e-mail: scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954122-126.