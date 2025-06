Nidi, a Fiorano Modenese accolte tutte le richieste

Il Comune di Fiorano Modenese ha accolto tutte le 75 richieste pervenute di iscrizione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2025/2026, a coprire i posti attualmente disponibili. Sono state accolte anche le richieste delle famiglie residenti con un solo genitore che lavora.

Grazie ad importanti investimenti di risorse da parte dell’Amministrazione comunale ed a finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, negli ultimi anni, il Comune ha perseguito un costante aumento dei posti disponibili presso i nidi comunali e convenzionati, che sono passati dai 98 dell’anno 2018/2019 ai 134 del prossimo anno educativo (+ 37%), prestando particolare ai nuclei familiari con i genitori impegnati in attività lavorativa e mantenendo le tariffe tra le più basse del distretto.

“Ad appena un anno dall’avvio del mandato siamo orgogliosi di aver raggiunto un importante obiettivo che tiene insieme fattore educativo, conciliazione vita-lavoro delle famiglie e sostegno all’occupazione, anche femminile. – evidenzia il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini. Tutti i residenti fioranesi che hanno fatto domanda nei termini vedranno accolti i propri bambini e in alcuni casi si tratta anche di famiglie con un solo genitore lavoratore.”

“Aver accolto anche i bambini delle famiglie con un solo genitore che lavora rappresenta un doppio impatto positivo: sia per il bambino che può usufruire di un servizio educativo ricco di stimoli, importante per la sua crescita e sviluppo, sia per le famiglie, perché l’accesso al nido potrebbe significare, soprattutto per la madre, l’opportunità di rientrare nel mondo del lavoro o cercare un nuovo impiego, se lo desidera. ‘Famiglie e conciliazione’ è una delega che sottolinea questa direzione e questo importante traguardo raggiunto.”, sottolinea Monica Lusetti, assessore alle Famiglie e conciliazione, Scuola ed edilizia scolastica.

E’ anche possibile presentare richiesta di iscrizione tardiva; sono, infatti, previsti due aggiornamenti delle graduatorie: il primo entro fine luglio, con il quale verranno inserite in graduatoria le domande presentate entro il 22 luglio per i nati e nascituri entro il 31 luglio 2025; il secondo aggiornamento entro fine ottobre, con il quale verranno inserite in graduatoria le domande presentate entro il 22 ottobre per i nascituri entro il 31 dicembre 2025, con eventuale inserimento al nido dal mese di gennaio 2026.