Martedì 17 giugno lavori di manutenzione alla rete idrica di Granarolo

La rete idrica di Granarolo diventa ancora più efficiente grazie a un intervento di manutenzione di Hera che migliorerà le prestazioni e garantirà con maggiore efficacia la continuità del servizio.

L’intervento è previsto martedì 17 giugno e comporterà l’interruzione del servizio idrico dalle 8.30 alle 15 in tutto il centro abitato e nelle zone limitrofe di Granarolo e nella frazione di Quarto Inferiore.

L’invito ai cittadini è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.