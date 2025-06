Lapam Confartigianato inaugura la sede di Novi di Modena con un evento pubblico

Taglio del nastro per la nuova sede Lapam Confartigianato di Novi di Modena che rafforza così la propria presenza territoriale. Domenica 15 giugno, a partire dalle ore 19, in Piazza I Maggio 1/a, l’associazione inaugura la struttura alla presenza di istituzioni e rappresentanti Lapam Confartigianato. La nuova sede nasce per offrire un punto di riferimento concreto e capillare per imprenditori, artigiani, commercianti e cittadini.

All’inaugurazione parteciperanno i vertici di Lapam Confartigianato oltre al responsabile della locale sede associativa Roberto Prearo, il sindaco di Novi di Modena Enrico Diacci, il parroco Don Germain Dossou Kitcho e un rappresentante delle forze dell’ordine di Novi di Modena.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Dopo il taglio del nastro, i partecipanti potranno prendere parte alla cena all’interno della tradizionale festa dell’AIL, per un momento di convivialità e condivisione aperto a tutta la comunità.