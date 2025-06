La Mirandolese ricevuta in Municipio

Un lavoro intenso e senza sosta – da parte della Presidente Gaia Galvagno, del DG Luigi Zottoli e del nuovo Ds Michael Gelati – ha portato al completamento della rosa della Mirandolese con largo anticipo.

Al nuovo tecnico Francesco Luppi e al suo staff il compito di programmare un precampionato e una stagione con l’obiettivo – dichiarato dalla proprietà – di vivere un campionato da protagonisti. La Proprietà, la dirigenza e lo staff e tutti i calciatori della rosa che affronterà il campionato di Prima Categoria 2025/26, sono stati ricevuti nel tardo pomeriggio di ieri in Municipio dal Sindaco Letizia Budri e dall’Assessore allo Sport Lisa Secchia per la presentazione ufficiale della squadra.

“La Mirandolese rappresenta un punto di riferimento importante per lo sport locale – commenta l’Assessore Secchia – capace di coinvolgere la comunità e trasmettere valori positivi come impegno, passione e senso di appartenenza. Il lavoro fatto dalla dirigenza in queste settimane è stato notevole e testimonia una volontà concreta di costruire una stagione competitiva. A nome dell’Amministrazione, auguro a tutti – squadra, staff e tifosi – una stagione ricca di soddisfazioni.”

“Siamo molto orgogliosi di presentare oggi la nostra prima squadra, un gruppo costruito con grande attenzione, competenza e passione. Il lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico e dai giocatori in questi mesi è stato intenso e mirato, e ora siamo pronti ad affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa ma stimolante.Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo fare un grande campionato. Non ci nascondiamo – confida il DG Zottoli – Abbiamo ambizione, abbiamo fame e soprattutto abbiamo una squadra composta da uomini prima ancora che da atleti. Sappiamo che ci saranno momenti difficili, ma siamo convinti che con il lavoro, la serietà e il sostegno dei nostri tifosi potremo toglierci grandi soddisfazioni. Ci aspetta un percorso lungo, ma abbiamo tutto per essere protagonisti. Forza Mirandolese”.