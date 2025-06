Il Dottor Stefano Panareo dell’AOU di Modena protagonista al congresso americano della SNMMI

Il Dottor Stefano Panareo, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare del Policlinico di Modena e Segretario del Gruppo di Studio di Oncologia dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN), sarà tra i protagonisti del Congresso annuale della Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), in programma a New Orleans dal 21 al 24 giugno prossimi.

Nel corso dell’evento, uno dei più autorevoli a livello internazionale nell’ambito della medicina nucleare e dell’imaging molecolare, il Dottor Panareo sarà editor e moderatore di una sessione di Educazione Continua (CE session) organizzata da AIMN e dedicata al tema “Development of Theragnostics: focus on application of Radioligand Therapy in brain tumors”, ovvvero sviluppo della teragnostica: focus sull’applicazione della radioligandoterapia nei tumori cerebrali.

La sessione rappresenta un’occasione di rilievo per mettere in luce il contributo italiano all’innovazione terapeutica e diagnostica, con l’intervento di tre esperti nazionali: Ignazio Vetrano (Istituto Neurologica Carlo Besta – Milano), Laura Evangelista (Humanitas University – Milano) e Pierpaolo Alongi (Università degli Studi di Palermo), che porteranno la loro esperienza clinica e scientifica in ambito oncologico.

«La partecipazione di AIMN a un evento di tale rilievo scientifico internazionale – ha dichiarato il Dottor Stefano Panareo – è il frutto di una solida collaborazione con SNMMI e testimonia il riconoscimento della qualità della ricerca e della pratica clinica italiane in ambito medico nucleare. Non è semplice proporre contenuti in un contesto statunitense così selettivo, e per questo ritengo che si tratti di una vetrina di grande valore per il nostro Paese e per la nostra comunità scientifica».

Il programma dettagliato della sessione è disponibile al seguente link:https://tinyurl.com/mrympx4p.