Prosegue a Pavullo il progetto “Via delle Fiabe”

Prosegue con grande entusiasmo il progetto della “Via delle Fiabe”, l’itinerario artistico e turistico promosso dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Pavullo nel Frignano, che attraversa il capoluogo e le sue frazioni alla scoperta delle leggende locali trasformate in opere d’arte site-specific.

In occasione dell’estate 2025 state inaugurate due nuove tappe.

L’artista modenese Mattia Scappini, presso l’Oratorio di Cà di Chino, ha dato forma alla leggenda de “I due scalpellini e la colomba bianca”, celebrando il legame tra tradizione e simbolismi popolari.

L’opera realizzata in marmo di Carrara, sasso di fiume e Corten si integra perfettamente nel paesaggio dialogando con il suggestivo Oratorio, già meta di grande pellegrinaggio.

Presso la Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano lo scultore bolognese Simone Bellotti ha realizzato un lupo con ferro di recupero, a grandezza naturale, interpretando la “Leggenda del lupo e la luna piena”, un’opera immersiva di rara suggestione che unisce natura e mito, che i invita i visitatori alla contemplazione e al rispetto dei cicli naturali.

Al centro della progettualità della “Via delle Fiabe” c’è la valorizzazione della memoria storica attraverso la narrazione orale e le arti visive: la scultura, l’illustrazione, la ceramica e la pittura murale.

Le 10 tappe della Via delle Fiabe abbracciano un territorio ampio, attraversano le frazioni di Frassineti, Gaiato, Monzone, Montecuccolo, Sassoguidano per arrivare fino alla località di Lavacchio fino al cuore della città di Pavullo.

Le opere sono accompagnate da leggende in bilingue, voci narranti che si possono ascoltare attraverso QR‑code e “Cassette del viandante”, nelle quali si può lasciare un segno del proprio passaggio.

L’Assessore alla Cultura, Daniele Cornia, dichiara: “Con la ‘Via delle Fiabe’ vogliamo promuovere l’arte diffusa su tutto il territorio, preservare la memoria storica della nostra comunità e creare nuovi itinerari tematici per i turisti e le famiglie. È un modo per valorizzare i nostri borghi, rendere accessibile la cultura in luoghi anche periferici e offrire esperienze autentiche a chi visita Pavullo e il Frignano”. Il progetto è concepito per svilupparsi nel tempo: «Ogni anno si individueranno siti, artisti e fiabe che andranno a costruire un itinerario turistico ed artistico di rara suggestione», sottolinea l’Assessorato. In questo modo, si punta a creare un vero e proprio “museo en plein air” diffuso su piazze, muri, cabine, frazioni e piccoli borghi, favorendo anche il micro‑turismo e il bike‑touring.

Nuovo impulso al futuro: il progetto continuerà a crescere di anno in anno, con l’obiettivo di valorizzare tutti i borghi e le frazioni del Comune di Pavullo nel Frignano, integrando nuove opere e fiabe nell’itinerario, per offrire a residenti, famiglie e visitatori un percorso culturale in continua evoluzione.

Per informazioni sulle tappe, prenotazioni guidate (anche in inglese) e itinerari personalizzati:

Visit Pavullo Welcome Room – tel. 0536 29964 – visitpavullo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it