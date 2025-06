Nuovo ascensore alle medie Leopardi di Fiorano

Sono terminati i lavori per la realizzazione dell’ascensore esterno alle scuole secondarie di primo grado G. Leopardi di Fiorano Modenese. Un’opera necessaria in quanto la scuola è organizzata su due piani e occorreva integrare l’attuale servoscala con una piattaforma elevatrice in grado di sollevare anche carrozzine per disabili di ampie dimensioni. La spesa complessiva per l’intervento è di circa 100.000 euro.

“L’Amministrazione comunale ha deciso di investire nella realizzazione di questo ascensore con l’obiettivo di garantire l’accessibilità dell’intera scuola a tutti gli studenti, nessuno escluso. – spiega l’assessore alla Scuola del Comune di Fiorano Modenese, Monica Lusetti – Abbiamo voluto rendere le scuole Leopardi ancora più inclusive, aperte e accoglienti, rispondendo alle esigenze delle famiglie e della comunità scolastica. E’ la dimostrazione concreta di un impegno che vogliamo continuare a portare avanti, per costruire, insieme al personale della scuola, un ambiente che non lasci indietro nessuno”.