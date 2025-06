Novellara: “Sip and Sound, musica, sport, convivialità”

Dopo il successo della prima edizione, sabato 14 giugno torna a Novellara il Sip and Sound Festival, una giornata di festa pensata per i giovani, tra musica dal vivo, sport, giochi e buon cibo. L’iniziativa, organizzata da Pro Loco Novellara in collaborazione con il Comune e numerose realtà associative del territorio, si terrà nel verde del Parco Augusto Daolio, dalle 16 alle 21.

Il festival è dedicato ad Alessandro Santachiara, figura molto amata della comunità, a cui sarà reso omaggio attraverso attività sportive e momenti di aggregazione.

Il Sip and Sound Festival prenderà il via alle 16 con le prove gratuite di skate aperte ai bambini e ragazzi a partire dai 6 anni. In contemporanea, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di parkour, curate dall’associazione O.D.G. – ETA MOVE ASD, che animeranno il parco con acrobazie spettacolari a partire dalle 16:30.

Sempre dalle 16:30, inizieranno anche le attività pensate per chi ama mettersi in gioco in modo più tranquillo ma coinvolgente: ci saranno giochi da tavolo proposti dalla Cooperativa Accento, giochi in legno organizzati da Officina Clandestina e un banchetto informativo con attività interattive gestito dai ragazzi dell’associazione Giovani in Giro (GIG).

Nel tardo pomeriggio, dalle 17:30, ci sarà un momento speciale in memoria di Alessandro Santachiara, con una performance di skater e rider nel park: uno spettacolo dinamico e coinvolgente che celebra la passione per lo sport e la comunità.

A partire dalle 18:00, il palco si accenderà con la musica dal vivo dei Cranpetty, una band che promette energia e divertimento per tutti i presenti.

Durante tutta la durata dell’evento, sarà attivo un punto ristoro con bar, aperitivi e cibo a cura della Pro Loco di Novellara, oltre a banchetti informativi delle associazioni ADMO, Associazione Diabetici Area Nord e USL, dove sarà possibile anche effettuare gratuitamente il test HIV.

Una giornata per stare insieme, scoprire, divertirsi e ricordare attraverso lo sport e la musica. L’ingresso è libero.

Per informazioni: proloconovellara@gmail.com – 339.6904394