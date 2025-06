I carabinieri di Reggio Emilia protagonisti di “Stradilandia”

Anche quest’anno i Carabinieri di Reggio Emilia hanno partecipato alla manifestazione “Stradilandia”, giunta alla sua quinta edizione, dedicata all’educazione stradale per i bambini delle scuole dell’infanzia. L’evento si è svolto oggi, 12 giugno, in Piazza della Vittoria e nelle piazze adiacenti, coinvolgendo tantissimi piccoli alunni in attività didattiche, dimostrative e ludiche organizzate dall’Ufficio scolastico provinciale, dalla Polizia Locale di Reggio Emilia e dall’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Tra le varie forze di polizia anche lo stand dei carabinieri. Lo stand dell’Arma dei Carabinieri ha attirato la curiosità e l’interesse di bambini, insegnanti e famiglie. I piccoli partecipanti hanno infatti avuto la possibilità di salire sui mezzi di servizio dell’Arma, scoprire il funzionamento delle sirene e dei lampeggianti, porre domande e ricevere spiegazioni sul lavoro quotidiano dei carabinieri. Ad accoglierli presso lo stand, il Capitano Gloria Salvati, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, insieme ad altri militari della Compagnia. Con grande disponibilità e professionalità, il personale ha saputo interagire con i bambini in modo rassicurante e educativo, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto delle regole, la legalità e il senso civico.

«È fondamentale educare i cittadini di domani fin dalla tenera età, e farlo con un approccio positivo e coinvolgente» – ha commentato il Capitano Salvati durante l’incontro con le scolaresche. L’Arma è vicino ai cittadini, a partire dai più piccoli, e la partecipazione a eventi come “Stradilandia” rientra nell’impegno quotidiano dei Carabinieri di Reggio Emilia per la prevenzione, la formazione civica e il rafforzamento del rapporto di fiducia con la comunità, in particolare con le nuove generazioni.