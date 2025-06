Ex Cartiera Marzabotto, dal 16 giugno l’avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi

Lunedì 16 giugno sarà online l’Avviso pubblico per la concessione in uso dell’ex Cartiera Burgo, il grande intervento di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Marzabotto nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il sostegno della Città metropolitana di Bologna.

Si tratta di un passaggio decisivo all’interno del più ampio progetto di rigenerazione dell’edificio, finanziato con fondi PNRR nell’ambito del Piano Urbano Integrato “La rete della conoscenza. La grande Bologna”, promosso dalla Città metropolitana di Bologna.

Il comparto, attualmente in fase avanzata di ristrutturazione con termine dei lavori previsto per luglio 2026, è stato ripensato per ospitare funzioni collettive, culturali, sociali, turistiche e produttive. Il bando è rivolto a soggetti pubblici, privati, reti, associazioni, cooperative e imprese interessati a candidarsi per gestire e attivare gli spazi disponibili con progetti sostenibili, innovativi e capaci di generare valore per il territorio.

Gli spazi oggetto di concessione comprendono:

una zona residenziale/ospitalità,

un’area bar e ristoro con laboratorio,

un auditorium con sala conferenze e spazi espositivi,

uno spazio coworking e startup,

una velostazione con ciclofficina,

spazi aperti e coperti per eventi, socialità, mercati,

una torre espositiva e locali tecnici di servizio.

L’obiettivo è individuare gestori qualificati in grado di proporre progetti tecnico/gestionali che assicurino sostenibilità, valorizzazione del bene, impatto sociale e culturale positivo per la comunità locale e l’intera area metropolitana bolognese.

Tutti i dettagli, la documentazione tecnica e le modalità per partecipare sono disponibili sul sito.

Per informazioni:

Comune di Marzabotto www.comune.marzabotto.bo.it ut@comune.marzabotto.bo.it

Sito ufficiale dell’ex Cartiera:

excartieramarzabotto.it

Pagine social:

Facebook @excartieramarzabotto Instagram @excartieramarzabotto