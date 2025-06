Campogalliano, il cinema estivo al parco delle Montagnole

Nel verde delle Montagnole il cinema sotto le stelle. Cambia la sede del cinema estivo di Campogalliano, che da quest’anno si sposta al parco delle Montagnole.

Il primo appuntamento è martedì 17 giugno, nell’ambito della rassegna “Martedì in centro”, con la proiezione gratuita alle 21.30 del film d’animazione “Il robot selvaggio”, la pellicola diretta da Chris Sanders, tratta dall’omonimo romanzo illustrato da Peter Brown, candidata al miglior film d’animazione nell’ultima edizione degli Oscar.

Il film tocca il tema del rapporto tra natura e tecnologia attraverso la storia del robot Rozzum 7134, precipitato su un’isola priva di esseri umani e attivato dagli animali selvatici presenti. Programmato per servire, “Roz” cercherà di fare amicizia con gli animali, ma viene considerato un mostro, finché non crescerà un pulcino e gli insegnerà a volare in tempo per la migrazione.