Aspiranti CEO provenienti dall’Università portoghese di Braga alla scoperta di Cooperativa Bilanciai

Giornata particolare, dal sapore internazionale, per la Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano. Ieri mattina la storica azienda della città della Bilancia ha accolto quattordici studenti portoghesi che stanno frequentando il corso “School of CEOs – Sharp Training for First-Time CEOs” promosso presso l’Università del Minho di Braga, attraverso UMinhoExec – Executive Training School e il progetto Postgraduate Alliance – Skills for the Future (PRR/NextGenerationEU).

L’incontro è stato possibile grazie al lavoro di Graça Coelho che, oltre a insegnare presso l’Istituto Accademico Portoghese, riveste il ruolo di CEO all’interno dell’azienda Cachapuz con sede a Braga, nel nord del Portogallo, di cui l’azienda di Campogalliano detiene il 100% delle quote. Di fatto si è trattato di una vera e propria masterclass dal titolo “Innovazione, sostenibilità e attenzione ai mercati esteri: l’esperienza di Cooperativa Bilanciai e Bilanciai Group” dedicata ai futuri manager provenienti dal Paese della penisola iberica.

Un’occasione speciale che ha permesso di evidenziare, attraverso un’articolata lezione sul campo, il mondo della Cooperativa Bilanciai dalle sue origini, per certi aspetti leggendari, alla sua evoluzione in chiave internazionale fino alle ultime novità legate alla nascita, attraverso uno spin off, di Change Wave. Ad aprire l’incontro il presidente di Cooperativa Bilanciai, Gianluca Verasani, che ha parlato del ruolo della leadership e della visione strategica. A seguire gli interventi di Sonia Grillenzoni, Responsabile della Gestione Finanziaria che ha descritto le politiche di acquisizione e di crescita internazionale di Cooperativa Bilanciai, dell’Operation Manager Salvatore Todaro che ha parlato di digitalizzazione, di Carlo Memè di Change Wave che si è soffermato sullo sviluppo di soluzioni software innovative. La mattinata in aula si è conclusa con le relazioni di Maria Luppi, Marketing Manager, sul bilancio di sostenibilità e Andrea Trenti, Sales Area Manager, che ha trattato delle sfide da affrontare per aprire nuovi mercati a livello internazionale.

“Ci sono quattro ottimi motivi per questa visita. Il primo è che noi siamo molto orgogliosi di mostrare la nostra cooperativa al mondo: ci teniamo a presentarci, a far sapere chi siamo, cosa facciamo, qual è la nostra storia. Il secondo è che a noi piace attrarre talenti. Abbiamo incontrato oggi dei giovani futuri CEO di imprese portoghesi, Paese dove abbiamo un’azienda con cui domani potrebbero collaborare. Il terzo motivo è che siamo una realtà di respiro europeo, perché abbiamo imprese, sia manifatturiere sia di commercializzazione, in tutto il vecchio continente; quindi, per noi è normale rapportarci con imprese e con cittadini europei: questo è il nostro ambiente. Il quarto, ma non ultimo per importanza, è che siamo una cooperativa e ci teniamo a presentarci come tale e a far conoscere i valori che ci caratterizzano”, ha sottolineato Gianluca Verasani, presidente di Cooperativa Bilanciai a margine della visita.

“Questo incontro consente agli studenti di apprendere in situ come funziona un gruppo imprenditoriale internazionale e il ruolo di Cachapuz come centro di competenza tecnologica nel software e nell’automazione industriale. La visita inoltre rafforza l’impegno dell’Università del Minho per la formazione esperienziale e lo sviluppo delle competenze per il futuro, promuovendo la connessione tra mondo accademico e impresa e contribuendo a una società più preparata, innovativa e sostenibile” ha aggiunto con soddisfazione Graça Coelho, promotrice della collaborazione con l’azienda di Campogalliano.