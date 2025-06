“Un cuore solo sotto al Cimone”: sabato 14 giugno un cammino tra natura, musica e comunità

La cittadinanza è invitata a partecipare a “Un cuore solo sotto al Cimone”, un’esperienza di trekking guidato tra i territori di Sestola, Fanano e Montecreto, in programma per sabato 14 giugno alle ore 15.30, con ritrovo presso Passo Serre (Sestola).

Un cammino simbolico e concreto che intende superare i confini amministrativi per riscoprire le comunità come luoghi vivi, capaci di dialogare, collaborare e costruire relazioni autentiche. Sarà un’esperienza aperta a tutti: bambini, ragazzi, famiglie e chiunque desideri vivere il territorio in modo inclusivo e partecipato.

Il trekking sarà guidato da Benedetta Forni, guida ambientale esperta, che accompagnerà i partecipanti lungo un itinerario immerso nella natura e nella bellezza dell’Appennino modenese.

Durante il percorso, ci saranno interventi musicali profondi della cantautrice Anna Luce e letture suggestive a cura di Irene Giancaterino, del Centro per le Famiglie del Frignano. Il cammino si concluderà con una merenda condivisa, in uno spirito di amicizia, apertura e fratellanza.

L’iniziativa è promossa dal CSI Comitato di Modena, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Frignano, e realizzata con il patrocinio dei Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto.

La partecipazione è gratuita, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna – progetto Sport Valley, che ha reso possibile la realizzazione dell’evento.