Soliera si aggiudica mezzo milione di euro: il Comune ha vinto un bando regionale dedicato allo sport

Mezzo milione di euro per riqualificare il campo sportivo di Stradello Morello. Il Comune di Soliera si è aggiudicato 500mila euro dal bando della Regione Emilia-Romagna dedicato alla ristrutturazione degli impianti adibiti ad uso sportivo, presentando un progetto riguardante il campo da calcio di Stradello Morello: oggi lo spazio non è omologato per nessuna squadra maggiore – è infatti utilizzabile solo per attività di base che non permettono una fruizione all’altezza delle aspettative per il territorio –, e si rende così necessario un intervento per risolvere questa mancanza.

L’investimento complessivamente ammonterà a poco più di un milione di euro, e la quota mancante sarà coperta tramite l’accensione di un mutuo presso l’Istituto del Credito Sportivo. L’intervento di riqualificazione si concentrerà su tre linee di indirizzo, prima tra tutte quella che mira a rendere il campo omologabile alle discipline maggiori. Altra priorità è quella che riguarda gli spogliatoi, che saranno completamente ristrutturati, per azzerare l’impatto ambientale attraverso criteri progettuali NZEB (Nearly Zero Energy Building). È prevista infine la realizzazione di una nuova tribuna capiente fino a un massimo di cento spettatori.

«La riqualificazione del campo di Stradello Morello era uno degli impegni presi durante la campagna elettorale – afferma la sindaca di Soliera, Caterina Bagni – e oggi possiamo dire con orgoglio che quella promessa si sta concretizzando. Per noi non si tratta solo di mantenere fede alla parola data, ma di continuare un percorso coerente di valorizzazione degli impianti sportivi, che sono luoghi fondamentali per la crescita sana dei giovani e per la vita delle associazioni. Questo finanziamento regionale, che premia la qualità del progetto presentato, ci consente di realizzare un intervento atteso da anni, migliorando in modo significativo l’accessibilità, la sicurezza e la fruibilità dell’impianto. È un altro tassello nella realizzazione del parco arginetto: una visione chiara che mette al centro la comunità e il suo benessere, realizzabile anche attraverso la pratica sportiva». Angelo Bruno, vicesindaco con delega allo sport, sottolinea come «dotarci di un altro impianto di qualità permetterà di sostenere le realtà sportive e favorire l’arricchimento dell’offerta promossa sul territorio solierese e del nostro distretto. In una fase di costante bisogno di spazi, all’aperto e al chiuso, sintomo del lavoro appassionato delle società sportive, dobbiamo farci trovare pronti a cogliere ogni opportunità».