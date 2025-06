Quattro feriti lievi in un incidente stradale sulla A22 a Campogalliano

Quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11:00 in A22 al Km 311 Sud nel territorio di Campogalliano. Il sinistro ha visto coinvolti quattro camion e due autovetture. Tutti i feriti, due donne e due uomini adulti, sono stati accompagnati all’Ospedale di Carpi per le cure del caso.

Sul posto, attivati dal 118, i Vigili del fuoco con squadre dal distaccamento di Carpi e da Modena. Il personale intervenuto ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli interessati dal sinistro e ad adoperarsi per il soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. La prima partenza da Modena, con l’ausilio della Polizia stradale, è intervenuta dal casello di Campogalliano in contromano per velocizzare i soccorsi, dato che l’A22 risultava chiusa al transito.