Paolo Seghedoni riconfermato come presidente della categoria Comunicazione di Lapam Confartigianato

Paolo Seghedoni, socio titolare dell’attività Mediamo, è stato rieletto come presidente della categoria Comunicazione Lapam Confartigianato. Dopo il primo mandato, Seghedoni ha ottenuto la conferma e rimarrà in carica per altri quattro anni, fino al 2029. L’elezione è arrivata a margine dell’evento congressuale, dove si è provveduto a rinnovare anche il consiglio di categoria, che ha visto la presenza come relatore di Riccardo Milanesi, docente e consulente di Digital e Transmedia Storytelling per Scuola Holden.

«Ringrazio i colleghi imprenditori per la rinnovata fiducia – ha affermato Seghedoni dopo la rielezione –. L’obiettivo è certamente quello di dare continuità al lavoro di questi anni, seguendo la strada tracciata dai presidenti che mi hanno preceduto, ma anche quello di rimanere al passo coi tempi che, per la nostra categoria in particolare, cambiano con velocità sempre più accelerata. La nostra categoria racchiude diverse anime, con esigenze e nature differenti: tenerle insieme sotto il grande cappello della grafica e comunicazione è una responsabilità importante, fare rete rappresenta una sfida e un’opportunità, così come sostenere le imprenditrici e gli imprenditori giovani che si affacciano a questo difficile mercato. Mi preme sottolineare che, come abbiamo fatto in questi anni, punteremo molto sul concetto di formazione e sull’organizzazione di iniziative ed eventi che permettano a noi imprenditori di rimanere aggiornati sulle nuove tecnologie a disposizione».