Motociclo rubato a Modena intercettato dalla Polizia locale. Denunciato un uomo

Lunedì 9 giugno un cittadino ha segnalato il furto del proprio motociclo, avvenuto nella notte in zona via Giardini, dove il mezzo era parcheggiato davanti all’abitazione del proprietario. Quest’ultimo ha immediatamente diffuso la notizia sui social, pubblicando la foto del veicolo rubato per facilitarne il ritrovamento.

Nel corso della mattinata, una pattuglia in borghese della Polizia Locale, impegnata in controlli sul territorio, ha intercettato il motociclo in via Formigina, notandolo mentre viaggiava nella direzione opposta. Gli agenti hanno quindi avviato un inseguimento, ma il conducente ha tentato la fuga, sfrecciando tra il traffico e imboccando una pista ciclabile nei pressi del campo di atletica della Fratellanza, rendendo impossibile il proseguimento dell’intervento con l’auto di servizio.

Le immediate indagini, supportate anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso alla Polizia Locale di risalire con certezza all’identità del responsabile. Il motociclo è stato successivamente ritrovato in zona Crocetta.

L’autore del furto, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, al momento dei fatti era sottoposto al regime di detenzione domiciliare. L’uomo è stato quindi denunciato per evasione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e per aver nuovamente guidato nonostante la patente revocata.

Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario, che nel frattempo aveva formalizzato regolare denuncia.