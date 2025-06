A Castelnuovo un incontro dedicato alla nuova Casa della Comunità

Prosegue il percorso di avvicinamento alla nuova Casa della Comunità di Castelnuovo Rangone. Giovedì 12 giugno l’auditorium Bavieri di piazza Brodolini ospiterà dalle 18 un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al polo della salute che sorgerà in via Ciro Bisi, ad un mese esatto dalla cerimonia della posa della prima pietra che ha sancito l’inizio dei lavori.

Cosa significa per i cittadini poter contare su una Casa della Comunità? Quali servizi socio sanitari saranno presenti all’interno della struttura? Che vantaggi porterà in termini di assistenza e di promozione della salute? Queste e altre domande saranno da stimolo alla riflessione, introdotta dall’Assessora alla Sanità e all’integrazione socio-sanitaria Monique Bonacorsi e proseguita con i contributi del Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, di Iacopo Lagazzi, Presidente dell’Unione Terre di Castelli, di Giancarlo Muzzarelli, Presidente della Commissione Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna e di Mattia Altini, Direttore generale Ausl di Modena.

L’incontro, condotto dalla giornalista Maria Cristina Martinelli, vedrà la presenza di professionisti sanitari e socio-sanitari e sarà arricchito da alcune testimonianze dal mondo del volontariato, per concludersi con un aperitivo conviviale, in collaborazione con l’associazione Abito di Salomone.