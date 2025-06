Viaggio a Stranalandia, una maratona di lettura per Stefano Benni e Pirro Cuniberti, domani sera in piazza Maggiore

Siamo nel mese di giugno del 1906 quando due studiosi, unici sopravvissuti di una spedizione scientifica naufragata al largo di Capo Horn, approdano fortunosamente su un’isola non contemplata dalle carte geografiche. I due accademici sono i professori Stephen Lupus e Achilles Kunbertus che – come loro stessi raccontano nel loro diario a quattro mani riemerso molto tempo dopo la loro (dis)avventura – in quella terra sconosciuta che chiamarono Stranalandia trascorsero tre anni della loro vita, venendo a contatto con creature meravigliose mai classificate prima in alcuna disciplina scientifica e con un unico umano, l’indigeno Osvaldo.

Raccolsero una grande quantità di dati, disegni e osservazioni, e si fecero numerosi amici.

È questa la favola illustrata nata dall’inesauribile, geniale e giocosa immaginazione di due protagonisti della storia culturale del nostro Paese: lo scrittore Stefano Benni e il pittore e disegnatore Pirro Cuniberti. Pubblicato nel 1984 da Giangiacomo Feltrinelli Editore con il titolo I meravigliosi animali di Stranalandia, il libro descrive quel “laboratorio della fantasia della natura, dove è tutto così strano che nulla più ti sembra strano”, come scrisse di suo pugno il professor Stephen Lupus, in 69 brevi racconti e 1 prologo, 64 disegni originali in bianco e nero e 4 tavole a colori. Per festeggiare il settantesimo anniversario dalla sua nascita, Feltrinelli riporta in libreria questo titolo, con una serata-evento che celebra gli autori Stefano Benni e Pirro Cuniberti nella loro città, promossa dal Comune di Bologna e a cura di Elastica, in collaborazione con la casa editrice. La serata avrà per titolo Viaggio a Stranalandia e l’appuntamento è per mercoledì 11 giugno alle 21.30 sul palco di piazza Maggiore, evento straordinario del Bologna Portici Festival.

La serata vedrà alternarsi sul palco tante artiste e artisti, attrici, attori, scrittori e testimoni della cultura delle idee e della letteratura, che presteranno la loro voce e la loro musica ad Osvaldo, alle Tre Sirene, al Rigario, allo Sbronzolo e al Topo Cagone, all’Albero Nuvola, alla Gallina Intelligente e al Gorilla Vaichesei, per non citare che alcuni dei favolosi abitanti dell’isola misteriosa, ognuno protagonista di un ritratto scritto da Stefano Benni. Alle loro spalle, su un grande schermo, saranno proiettati i meravigliosi disegni con i quali Pirro Cuniberti ha dato forma e immagine alle parole dell’autore di tanti romanzi, testi teatrali, poesie, da Bar Sport a Di tutte le ricchezze.

L’adattamento è a cura di Brunella Torresin. Massimo Martelli ne cura la messa in scena e la regia.

Come lettori, saliranno sul palco, amici e sodali del ‘Lupo’ Stefano Benni e di Pirro Cuniberti: Gigio Alberti, Alessandro Baricco (in video), Alessandro Bergonzoni, Claudio Bisio (in video), Valentina Chico, Giacomo Feltrinelli, Angela Finocchiaro, Lodo Guenzi, Roberta Lena, Elisa Marinoni, Romano Montroni, Daniel Pennac (in video), Umberto Petrin al pianoforte, Lucia Poli (in video), Alice Redini, Paolo Rossi, David Riondino, Luis Sal, Michele Serra, Carla Signoris (in video), Valentina Virando.

La serata è realizzata con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e del Gruppo Hera. Un grazie particolare all’Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno”, nato nel 2023 proprio in occasione del centenario commemorativo della nascita dell’artista. L’urgenza di valorizzare, conservare e custodire il corpus Pirresco è tra le motivazioni principali di questo progetto nato da Barbara, figlia e Lalla, moglie, prima archivista ante litteram della sua vita, insieme alla famiglia tutta.