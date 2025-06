Lepida: rinnovato il Cda, Davide Conte nominato presidente

Oggi a Bologna si è tenuta l’assemblea dei soci di Lepida S.c.p.A., che ha rinnovato il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale per il prossimo triennio. Al vertice della società, in qualità di presidente, subentra Davide Conte, che succede ad Alfredo Peri. La designazione è stata formalizzata con una delibera della Giunta regionale.

Davide Conte, professore, ex-assessore del Comune di Bologna, esperto di innovazione nella Pubblica amministrazione guiderà il Cda composto da Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano (Mo), indicata dai Comuni soci, e da Angelo Croatti, ingegnere, dirigente tecnico informatico della Ausl Romagna, in rappresentanza del sistema sanitario regionale.

Rinnovato anche il Collegio sindacale, con Pierluigi Ungania nominato presidente, Luca Dal Prato indicato dalla Direzione generale Sanità, Elisa Venturini, membro uscente confermata su proposta dei Comuni soci.

“Un ringraziamento al presidente uscente Alfredo Peri per il lavoro svolto in questi anni- dichiara il presidente della Regione, Michele de Pascale-: tutta la comunità emiliano-romagnola gli è profondamente riconoscente per il servizio speso per la nostra regione, prima in veste di assessore regionale e poi come presidente di Lepida. Si insedia ora il nuovo consiglio di amministrazione, a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, costituito dal nuovo presidente, il professor Davide Conte, economista, ex assessore del comune di Bologna e grande esperto di innovazione nella Pubblica amministrazione, e due consiglieri, l’ingegnere Marco Croatti, ricercatore dell’Università di Bologna in forza all’Ausl della Romagna, che rappresenterà il sistema sanitario all’interno di Lepida, e la sindaca di Campogalliano, Daniela Tebasti, peraltro anche lei con esperienze professionali in ambito digitale, che rappresenterà il sistema degli Enti locali. Auguri di buon lavoro anche al Collegio sindacale e un grazie ai Comuni soci per la preziosa collaborazione, anche in queste ultime scelte fatte”.

Il ruolo di Lepida nel territorio

Lepida S.c.p.A., società in house a capitale pubblico, supporta oltre 450 enti soci e la Regione Emilia-Romagna (socio di maggioranza) in progetti di trasformazione digitale, resilienza climatica e innovazione tecnologica. Attiva in bandi europei, è un nodo chiave per lo sviluppo ICT a beneficio di cittadini, imprese e PA.

Dal 2019, grazie alla fusione con Cup 2000, è diventata un’eccellenza nazionale nella gestione di sistemi CUP, supportando le Ausl regionali con la piattaforma CUP 2.0. Partecipa inoltre a reti internazionali come European Digital Innovation Hub, ACTIVAGE (servizi per anziani) e SERN (cooperazione transnazionale).