Alcune chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, martedì 10, alle 5:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli 8 Fiera e 8 bis Granarolo Caab, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, SP5, via Calamosco, via del Gomito, SS64 e rientrare in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 8 e 8 bis: svincolo 7 Bologna Centro.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22:00 di questa sera, martedì 10, alle 5:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 13 SS9 via Emilia o lo svincolo 11 bis Castenaso.